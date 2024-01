Klare Signale bei H&E Equipment Services!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber H&e Equipment Services war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab neun positive und ein negatives Feedback. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält H&e Equipment Services daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von H&e Equipment Services derzeit um +7,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +14,64 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch positiv bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 78,95 Punkten, was darauf hinweist, dass H&e Equipment Services überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das H&e Equipment Services-Wertpapier somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten zwölf Monaten erhielt H&e Equipment Services insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 61 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 21,68 Prozent, was als "Gut"-Empfehlung interpretiert wird. Insgesamt erhält H&e Equipment Services somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.