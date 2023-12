Klare Signale bei HNI!

Weitere Suchergebnisse zu "Hni":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Hni eine Rendite von 54,1 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie liegt die Aktie jedoch 92,76 Prozent darunter. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,36 Prozent, und Hni liegt aktuell 47,74 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung für Hni hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft und die Aktie von Hni bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hni-Aktie derzeit mit dem Wert 6,71 im Relative Strength-Index überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 31, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Gut".