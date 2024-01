Klare Signale bei Guangxi Nanning Waterworks!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Anlegern hilft zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum ins Verhältnis gesetzt werden. Für die Guangxi Nanning Waterworks-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,6, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. In Bezug auf die Guangxi Nanning Waterworks-Aktie zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Diskussionen der letzten Wochen zeigten eine Fokussierung auf negative Themen.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Guangxi Nanning Waterworks-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5 Prozent erzielt, was 5,04 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die Überperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating.