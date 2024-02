Klare Signale bei Gs Yuasa!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Gs Yuasa-Aktie einen Wert von 13,21 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 23, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Gs Yuasa-Aktie somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Negative Diskussionen wurden nur an einem Tag verzeichnet, während an vier Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der Gs Yuasa-Aktie beträgt 2485,47 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2125,19 JPY, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Gs Yuasa-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz, also die Kommunikation im Netz, bezeichnet man als weiche Faktoren bei der Aktienbewertung. In Bezug auf Gs Yuasa zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich für Gs Yuasa somit eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz.