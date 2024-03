Klare Signale bei Gree Electric Appliances of Zhuhai!

Gree Electric Appliances Of Zhuhai hat eine Dividendenrendite von 6,29 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,66 % eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dieser Unterschied von 3,63 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung des Unternehmens als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Gree Electric Appliances Of Zhuhai liegt aktuell bei 59,87 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 28,88, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gree Electric Appliances Of Zhuhai liegt derzeit bei 8,54, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit als neutral bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Schlecht" führt. Allerdings zeigen sich auch einige positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Gree Electric Appliances Of Zhuhai in Bezug auf Dividende, RSI und fundamentale Kriterien gemischte Bewertungen erhält und somit als neutral eingestuft wird.