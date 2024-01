Klare Signale bei Global Ship Lease!

Die technische Analyse der Global Ship Lease-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 20,65 USD um 9,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 18,89 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 18,54 USD liegt mit einer Abweichung von +11,38 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie der Global Ship Lease auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 25 USD, was einer Erwartung in Höhe von 21,07 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Global Ship Lease in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,54 Prozent, was einer Outperformance von +3,33 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch 1369,28 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Global Ship Lease-Aktie liegt bei 34,39, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 33,28, was ebenfalls zu einem Rating "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.