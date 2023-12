Klare Signale bei Givaudan!

Die Meinungen und Stimmungen rund um die Givaudan-Aktie werden derzeit intensiv auf Social-Media-Plattformen diskutiert. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen und Themen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings zeigt das Handelssignal ein schlechtes Bild mit einem Schlecht-Signal. Insgesamt wird die Aktie jedoch als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Givaudan-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 10, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 24,66 eine Überverkauftheit, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Givaudan bei 2980,38 CHF verläuft, während der Aktienkurs bei 3392 CHF liegt, was einem Abstand von +13,81 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Abstand von +10,25 Prozent und somit ein "Gut"-Signal.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite der Givaudan-Aktie mit 2,39 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und auch über der Rendite der "Chemikalien"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Givaudan-Aktie, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in der technischen Analyse und im Branchenvergleich.