Klare Signale bei Gilat Satellite Networks!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktienkurse von Gilat Satellite Networks wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse, die auf sozialen Plattformen zu Gilat Satellite Networks veröffentlicht wurden, überwiegend positiv. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Gilat Satellite Networks diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Gilat Satellite Networks derzeit bei 6,03 USD, was einen Abstand von -2,74 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +0,67 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gilat Satellite Networks liegt bei 65,71, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Gilat Satellite Networks vergeben. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Gilat Satellite Networks. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 16,09 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 7 USD festgelegt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher auch von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.