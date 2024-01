Klare Signale bei Gentrack!

Weitere Suchergebnisse zu "Vivani Medical":

Die technische Analyse von Gentrack-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,28 AUD, was 44,86 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 6,2 AUD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Gentrack. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5,52 AUD liegt mit einer Abweichung von +12,32 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Gentrack basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Gentrack ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrieren sich hauptsächlich auf positive Themen rund um Gentrack.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung im langfristigen Bild. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gentrack liegt bei 44,64, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 44 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.