Klare Signale bei Gan & Lee Pharmaceuticals!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse. Er bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral gelten. Der RSI von Gan & Lee liegt bei 84,56, was auf eine „Schlecht“-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 57,46 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als „Schlecht“ bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz rund um Gan & Lee, lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt Gan & Lee eine "Gut"-Bewertung. Die Gesamteinschätzung basierend auf Sentiment und Buzz ergibt daher eine "Gut" Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gan & Lee von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Unsere Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 7 Gut- und 1 Schlecht-Signal. Daher wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ist Gan & Lee mit einem Kurs von 48,99 CNH inzwischen -4,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +14,06 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.