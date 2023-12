Klare Signale bei GFL Environmental!

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die GFL Environmental-Aktie im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Trotzdem gab es eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem negativen Rating bewertet.

Analysten bewerten die GFL Environmental-Aktie derzeit positiv, basierend auf einer überwiegend guten Einschätzung in den letzten zwölf Monaten. Allerdings ergibt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -11,14 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 45,38 CAD, während der aktuelle Kurs bei 43,89 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den GD200. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 40,55 CAD, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die GFL Environmental-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen mit "Gut" eingestuft.