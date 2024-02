Klare Signale bei Fulcrum Therapeutics!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI für Fulcrum Therapeutics auf 7- und 25-Tage-Basis, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 13,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Fulcrum Therapeutics momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 32,24, was bedeutet, dass Fulcrum Therapeutics hier weder überkauft noch überverkauft ist, und das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fulcrum Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,69 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,64 USD liegt, was einer Abweichung von +105,54 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 7 USD über dem letzten Schlusskurs (+37,71 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Für Fulcrum Therapeutics ergab die Untersuchung dieser Faktoren eine starke Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fulcrum Therapeutics weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Fulcrum Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Analyse von Analysten ergibt, dass die Fulcrum Therapeutics-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 29,67 Prozent bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Fulcrum Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.