Klare Signale bei Fspg Hi-Tech!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Fspg Hi-tech liegt der RSI aktuell bei 48,89, was einer neutralen Bewertung entspricht. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 44,92, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Fspg Hi-tech im Vergleich zur Branchendurchschnitt der Chemikalien nur eine Rendite von 0,91 % aus, 1,01 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Bei der technischen Analyse der Aktie ergibt sich ein unterschiedliches Bild je nach Betrachtungszeitraum. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fspg Hi-tech-Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 4,64 CNH, deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4,9 CNH (+5,6 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 4,84 CNH, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die Stimmung rund um den Titel Fspg Hi-tech in den sozialen Medien zeigt vermehrt positive Meinungen und Themen in den Diskussionen der letzten Wochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie von Fspg Hi-tech als angemessen mit einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.