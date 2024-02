Klare Signale bei Flavors, Fragrances!

Der Aktienkurs von Flavors & Fragrances hat im letzten Jahr eine Rendite von -22,47 Prozent erzielt, was 29,84 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,38 Prozent für Aktien im Materialien-Sektor liegt. Im Bereich Chemikalien beträgt die mittlere jährliche Rendite ebenfalls 7,38 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 29,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Flavors & Fragrances-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 76,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 81 USD liegt, was einen Unterschied von +5,44 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 78,53 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,15 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Flavors & Fragrances-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite für Flavors & Fragrances beträgt 3,94 Prozent, was 1,33 Prozent über dem Durchschnitt von 2,61 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie für ihre Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flavors & Fragrances einen Wert von 62 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 90,04 eine Unterbewertung um ca. 31 Prozent bedeutet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.