Klare Signale bei Fiserv!

Der Aktienkurs von Fiserv wurde in einem Branchenvergleich betrachtet und im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Fiserv bei 25,36 Prozent, was mehr als 151396 Prozent darunter liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" hatte eine mittlere Rendite von 408461,06 Prozent in den letzten 12 Monaten, bei der Fiserv mit 408435,7 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fiserv liegt bei 7,91 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und ein "Gut" zugeordnet bekommt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Fiserv wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen eine positive Stimmung und an insgesamt zehn Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen der Kommunikation vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund zeigten.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Fiserv mittlerweile auf 124,69 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 148,01 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,7 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 137,5 USD, was einen Abstand von +7,64 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".