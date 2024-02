Klare Signale bei First Solar!

First Solar wird von Anlegern und Analysten positiv bewertet, während es in Bezug auf Dividenden und fundamentale Indikatoren gemischte Signale gibt. Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung des Unternehmens in den letzten zwei Wochen. Die Redaktion hat jedoch auch 3 negative Signale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analysten sind langfristig optimistisch und vergeben insgesamt eine "Gut"-Bewertung, obwohl kurzfristig nur eine neutrale Einschätzung vorliegt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 232,19 USD, was eine positive Entwicklung der Aktie von 51,51 Prozent bedeuten würde. In Bezug auf die Dividende schneidet First Solar im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlecht ab, da die Dividendenrendite bei 0 Prozent liegt. Bei der fundamentalen Analyse hingegen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit 28,01 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

First Solar kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich First Solar jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Solar-Analyse.

First Solar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...