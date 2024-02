Klare Signale bei First Solar!

Die technische Analyse der First Solar-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 172,17 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs beträgt 159,78 USD, was einem Unterschied von -7,2 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 155,84 USD, was einem Unterschied von +2,53 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die First Solar-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -16,75 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" schneidet die Aktie mit einer Unterperformance von 3915,32 Prozent schlecht ab.

Die Stimmung der Anleger bezüglich First Solar ist ebenfalls negativ, wie sich aus Kommentaren und Themen in den sozialen Medien ableiten lässt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die durchschnittliche Analystenbewertung der First Solar-Aktie ist insgesamt "Gut", wobei kurzfristig eine positive Einschätzung vorliegt. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotential von 45,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die First Solar-Aktie auf Basis dieser Analysen eine Bewertung von "Gut".