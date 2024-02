Klare Signale bei Finwise Bancorp!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet hat interessante Ausprägungen bei der Finwise-Aktie gezeigt. Die Diskussionsintensität war in letzter Zeit stark erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Finwise-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine positive Bewertung, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Finwise-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt also eine positive Bewertung für die Finwise-Aktie.