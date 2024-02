Klare Signale bei Ferrari!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

In den letzten zwei Wochen wurde Ferrari von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus einer Analyse verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmungseinstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass Ferrari laut trendfolgender Indikatoren positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 297,66 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 354 EUR liegt, was einer Abweichung von +18,93 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt bewegt sich mit einem letzten Schlusskurs von 325 EUR um +8,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt wird Ferrari daher auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Ferrari mit einer Rendite von 28,71 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 29 Prozent. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, schneidet Ferrari mit 28,71 Prozent sehr gut ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende hat Ferrari derzeit ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0, was eine positive Differenz von +0,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automobile" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.