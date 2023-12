Klare Signale bei Federalricultural Mortgageration!

Die Federal Agricultural Mortgage-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen im letzten Jahr. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Insgesamt erhält die Federal Agricultural Mortgage eine positive Bewertung für diesen Teil der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Federal Agricultural Mortgage-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 150,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 180,94 USD liegt, was einer Abweichung von +20,43 Prozent entspricht. Damit erhält die Federal Agricultural Mortgage eine positive Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 159,57 USD eine positive Abweichung von +13,39 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Federal Agricultural Mortgage auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Federal Agricultural Mortgage-Aktie überverkauft ist und somit eine positive Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liefert hingegen ein neutrales Rating. Insgesamt wird die Federal Agricultural Mortgage in diesem Punkt unserer Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Federal Agricultural Mortgage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,92 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt nur um 11,59 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,33 Prozent für die Federal Agricultural Mortgage. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance mit 28,24 Prozent über dem Durchschnittswert von 6,68 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.