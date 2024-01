Klare Signale bei Federal Signal!

Die Dividendenrendite von Federal Signal liegt derzeit bei 0,69 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -16,26 Prozent im Vergleich zur "Maschinen"-Branche. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Federal Signal derzeit bei 60,68 USD. Der Aktienkurs von 72,72 USD hat somit einen Abstand von +19,84 Prozent aufgebaut, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 69,22 USD, was einer Differenz von +5,06 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Federal Signal-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Federal Signal beträgt 31, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen" als neutral eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unter- noch überbewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Federal Signal neutral diskutiert, jedoch zeigte sich in den letzten ein, zwei Tagen ein vorwiegend negatives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Federal Signal auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.