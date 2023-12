Klare Signale bei FS KKR Capital!

Die Bewertungen für die Aktie von Fs Kkr Capital durch Analysten in den letzten 12 Monaten waren gemischt. Von insgesamt vier Bewertungen waren eine positiv, drei neutral und keine negativ, was zu einem langfristigen Rating von "Neutral" von institutioneller Seite führte. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu der Aktie, aber der aktuelle Kurs liegt bei 20,16 USD. Die Analysten erwarten eine geringe Entwicklung von 0,45 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel von 20,25 USD, was einer neutralen Einschätzung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 25,4, was eine positive Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 43,21 eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt jedoch ein überwiegend positives Bild in den letzten Tagen. Die Marktteilnehmer waren mehrheitlich positiv eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fs Kkr Capital daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie also positiv bewertet.