Klare Signale bei Encavis!

Die technische Analyse der Encavis-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15,20 EUR um 5,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,44 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 13,30 EUR um 14,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Encavis geäußert wurden. Auch die Kommentare in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung wider. Insgesamt ergibt sich auf dieser Grundlage eine "Neutral" Einstufung der Aktie, da zwei positive und zwei negative Handelssignale ermittelt wurden.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung, da die Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,57 Prozent liegt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encavis mit einem Wert von 35,75 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 209,96. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.