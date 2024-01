Klare Signale bei EmeraPref A!

Weitere Suchergebnisse zu "Power REIT":

Die technische Analyse von Emera-Aktien zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt einen neutralen Trend anzeigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 52,16 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 51,11 CAD liegt, was einer Abweichung von -2,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 49,09 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,11 Prozent) liegt und daher auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Emera auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In fundamentaler Hinsicht hat Emera derzeit ein KGV von 10,87, was 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende hat Emera derzeit eine Dividendenrendite von 5,82 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,42 Prozent. Aufgrund dieser nicht allzu großen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen, dass Emera langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.