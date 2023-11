Klare Signale bei East West!

Die Aktie von East West wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 9,21 insgesamt 38 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", welcher bei 14,83 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die East West-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu East West vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 68,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 9,47 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist somit "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von East West veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um East West befasst.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der East West bei 56,01 USD, während die Aktie selbst bei 62,42 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,44 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 55,07 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie mit +13,35 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält die Aktie von East West sowohl in der fundamentalen Analyse, der Analysteneinschätzung, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse insgesamt die Bewertung "Gut".