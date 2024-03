Klare Signale bei Dyadic!

In den letzten Wochen wurde bei Dyadic eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigen. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Dyadic liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,72 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dyadic liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 47, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Dyadic daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,75 USD festgestellt, was einer Abweichung von -15,43 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 1,48 USD entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Dyadic-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.