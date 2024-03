Klare Signale bei Draegerwerk!

In den letzten zwei Wochen wurde Draegerwerk & von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge. Auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine entsprechende "Gut" Einstufung. Zudem wurden 5 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Draegerwerk & bei 9,22, was unter dem Branchendurchschnitt von 101,56 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Unterbewertung und eine "Gut"-Bewertung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt positive Signale. Die Diskussionsintensität war erhöht und die Rate der Stimmungsänderung war positiv. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt neutral Bewertungen auf 7- und 25-Tage-Basis.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, die fundamentalen Kriterien und der Sentiment und Buzz insgesamt eine positive Einschätzung für Draegerwerk & ergeben.