Klare Signale bei Dime Community Bancshares!

Die Aktie der Dime Community Bancshares wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 34 USD, was einer Erwartung von 23,5 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 27,53 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur von Analysten, sondern auch von langfristigen Anlegern und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Laufe der Zeit geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei Dime Community Bancshares wurde eine mittlere Aktivität in den Beiträgen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Dime Community Bancshares-Aktie der letzten 200 Handelstage um +34,42 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +27,93 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Dime Community Bancshares als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 20,46 und der RSI25-Wert beträgt 26,69, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.