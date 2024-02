Klare Signale bei Deutz AG!

Die Deutz AG-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +19,12 Prozent, während für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +13,63 Prozent festgestellt wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über die Deutz AG in sozialen Medien stattfanden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefergehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Deutz AG ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite verzeichnet die Deutz AG aktuell 2,74 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie jedoch neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Deutz AG somit positive Bewertungen aus technischer, Anleger- und fundamentalen Perspektiven.