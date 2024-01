Klare Signale bei Deutsche Beteiligungs AG!

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen technischen und fundamentalen Indikatoren. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 29,28 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,35 EUR liegt nur um 0,24 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,17 EUR) weist eine ähnliche Abweichung von +4,19 Prozent auf, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutsche Beteiligungs-Aktie liegt bei 34,04, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 43 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche weist die Aktie eine Rendite von 10,59 Prozent auf, was etwas unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite jedoch 2,4 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In fundamentaler Hinsicht wird die Deutsche Beteiligungs-Aktie als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,09 gehandelt wird, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,58 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Insgesamt wird die Deutsche Beteiligungs-Aktie basierend auf den analysierten Indikatoren als neutral eingestuft.