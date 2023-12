Klare Signale bei Deutsche Bank!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 10,04 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 11,97 EUR weicht somit um +19,22 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 10,75 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+11,35 Prozent), was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Deutsche Bank-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine langfristig starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild auch als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Deutsche Bank-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 25 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 21,04, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf die RSIs.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,95 Prozent, was 2,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,94) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Deutsche Bank-Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

