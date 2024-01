Klare Signale bei Daqo New Energy!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Daqo New Energy-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 49,1, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Daqo New Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,08 USD. Der letzte Schlusskurs von 26,6 USD weicht somit um -24,17 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen positiven Wert, da der letzte Schlusskurs (25,07 USD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Daqo New Energy-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -48,44 Prozent aufweist, was mehr als 58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite der letzten 12 Monate von 25,24 Prozent, wobei Daqo New Energy mit 73,67 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Daqo New Energy weist einen Wert von 2,64 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 70,11 und daher als unterbewertet eingestuft wird. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.