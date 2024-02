Klare Signale bei Costco Wholesale!

Die Costco Wholesale-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Aspekten der technischen Analyse. Der aktuelle Aktienkurs von 724,51 USD liegt um 25,3 Prozent über dem GD200 von 578,23 USD, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 675,13 USD ein positives Signal, da der Abstand +7,31 Prozent beträgt.

Analysten schätzen die langfristige Perspektive der Aktie als "Gut" ein, wobei von 18 Analysten 5 eine positive Einschätzung abgaben, während 2 neutral blieben und keine negativen Bewertungen vorlagen. Obwohl das durchschnittliche Kursziel bei 565 USD liegt, was einer Erwartung von -22,02 Prozent entspricht, wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Costco Wholesale-Aktie eine Rendite von 45,06 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat sie mit einer Rendite von 42,34 Prozent deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.