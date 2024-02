Klare Signale bei CorVel!

In den letzten vier Wochen konnte bei Corvel eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte hingegen keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Corvel daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Corvel liegt bei 31,42, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was ebenfalls eine neutrale Bewertung zur Folge hat.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") konnte Corvel eine Rendite von 37,41 Prozent erzielen, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche schneidet Corvel mit einer Rendite von 34,91 Prozent besser ab. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Corvel-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt positiv abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird Corvel auf Basis der Stimmungslage, des RSI, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.