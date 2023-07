Klare Signale bei Cooper!

An der Heimatbörse New York notiert Cooper Cos per 15.07.2023, 04:39 Uhr bei 397.36 USD. Cooper Cos zählt zum Segment "Gesundheitsversorgung".

Unser Analystenteam hat Cooper Cos auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Cooper Cos investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,02 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,55 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cooper Cos-Aktie hat einen Wert von 9,85. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (18,93). Cooper Cos ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 18,93). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Cooper Cos.

3. Analysteneinschätzung: Für Cooper Cos liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cooper Cos vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 386,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (397,36 USD) könnte die Aktie damit um -2,69 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Cooper Cos-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.