Klare Signale bei Colgate-Palmolive!

Die Colgate-Palmolive Company hat in den letzten 12 Monaten eine Dividende von 2,77 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,26 % nur leicht niedriger liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Differenz 0,5 Prozentpunkte beträgt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Colgate-Palmolive beträgt 53,68, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,23, was die neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen bestätigt. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen insgesamt ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Colgate-Palmolive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,25 % erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Haushaltsprodukte-Branche im Durchschnitt um 659,88 % gestiegen, was auf eine Underperformance von -656,63 % für Colgate-Palmolive hindeutet. Im Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite bei 152,61 %, wobei Colgate-Palmolive 149,36 % unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Trotzdem wurden auch 4 schlechte Signale herausgefiltert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.