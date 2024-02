Klare Signale bei China United Telecommunications!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der China United Network Communications-Aktie über die letzten 7 Tage beträgt aktuell 10, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls überverkauft, wodurch die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche hat China United Network Communications in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -39,26 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite 11,99 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China United Network Communications ist positiv, da ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für China United Network Communications im Durchschnitt liegen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral".