Klare Signale bei China Pacific Insurance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der China Pacific Insurance-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 52, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 33,59 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die China Pacific Insurance.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt sich eine eher geringe Veränderung in der Internet-Kommunikation bezüglich der China Pacific Insurance in den letzten Wochen. Daher wird der Aktie ein "Neutral"-Rating erteilt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf die Aktie festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist. Dadurch erhält die China Pacific Insurance in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine neutrale Einschätzung für die China Pacific Insurance. Der GD200 verläuft bei 27,15 CNH, während der Kurs der Aktie bei 25,88 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,68 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine positive Abweichung von +8,19 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die China Pacific Insurance im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,17 Prozent erzielte, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") eine Überperformance von 2,75 Prozent darstellt. Auch innerhalb der Branche "Versicherung" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 2,14 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.