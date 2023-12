Klare Signale bei China Overseasuoxin International Holdings!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens China Overseas Nuoxin war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Bei einer längerfristigen Betrachtung zeigt sich, dass China Overseas Nuoxin bei der Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Overseas Nuoxin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,51 HKD weicht somit um +75,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,37 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (+37,84 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die China Overseas Nuoxin-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Overseas Nuoxin liegt bei 28,57 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation (Wert: 6,82), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält das China Overseas Nuoxin-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.