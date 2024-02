Klare Signale bei China Ludao!

Der Aktienkurs von China Ludao zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Rendite von -1,08 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Haushaltsprodukte"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -1,86 Prozent, wobei China Ludao mit 0,79 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von China Ludao beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von China Ludao ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,87 auf, was 48 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" (26,68). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 10 Punkten, was darauf hindeutet, dass die China Ludao-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 45,45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse führt.