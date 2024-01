Klare Signale bei China Greenriculture!

Die China Green Agriculture-Aktie wird von Experten positiv bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,65 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,03 USD liegt, was einer Abweichung von +14,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,08 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +45,67 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Green Agriculture-Aktie liegt bei 10,94, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 31,35, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist China Green Agriculture eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8287,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment für die China Green Agriculture-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.