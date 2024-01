Klare Signale bei China Everbright Greentech!

Der Aktienkurs von China Everbright Greentech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,37 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -18,17 Prozent, was einer Underperformance von -38,2 Prozent für China Everbright Greentech entspricht. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,17 Prozent verzeichnete, lag China Everbright Greentech um 38,2 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist China Everbright Greentech derzeit eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Everbright Greentech. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Everbright Greentech liegt bei 3,45 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass China Everbright Greentech überverkauft ist, wodurch das Wertpapier auch in diesem Bereich mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die China Everbright Greentech-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.