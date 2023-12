Klare Signale bei China Automotive Engineering Research Institute!

Die China Automotive Engineering Research Institute-Aktie wird aktuell anhand verschiedener Trendfolgeindikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,68 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 20,5 CNH, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird die Aktie analysiert. Dabei zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die China Automotive Engineering Research Institute-Aktie liegt bei 56,4, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 40,7, was ebenfalls eine neutrale Einstufung zur Folge hat.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Outperformance von +7,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Automobile"-Branche und von 13,07 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.