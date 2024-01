Klare Signale bei Chevron!

Die Aktie von Chevron wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 10,79 insgesamt 63 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 29 liegt. In Anbetracht dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Chevron-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Damit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Chevron-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Chevron vor. Das durchschnittliche Kursziel von 192,63 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 32,59 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 145,28 USD. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Chevron beträgt 4,02 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 4,33 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Chevron eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Chevron eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was insgesamt zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

