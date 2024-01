Klare Signale bei Chevron!

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Chevron 4 Mal mit "Gut", 4 Mal mit "Neutral" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig gesehen erhält der Titel daher von institutioneller Seite das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs von 143,69 USD wird von den Analysten analysiert, die eine erwartete Entwicklung von 34,06 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 192,63 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung des Titels durch institutionelle Analysten als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Chevron wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität im Netz weist auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die positive Änderung der Stimmungsrate führt ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert. Insgesamt wird Chevron in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Chevron eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Chevron eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Chevron von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chevron liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 27,42) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 61 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist Chevron daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.