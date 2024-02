Klare Signale bei Chasen!

Die Aktie von Chasen wird sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht analysiert. Laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 22,37 insgesamt 45 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 41,03 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chasen bei 0,06 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,083 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +38,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,08 SGD, was die Aktie aus dieser Sicht mit +3,75 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chasen diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Stimmung wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Chasen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,75 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 5,75 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt.