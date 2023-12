Medicine Man Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Medicine Man-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf den Schlusskursen der vergangenen 200 Handelstage basiert. Der Durchschnitt liegt bei 0,89 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,538 USD lag, was einem Unterschied von -39,55 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Dies gilt auch für den 50-Tages-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs mit 0,61 USD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-11,8 Prozent).

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bezüglich der Medicine Man-Aktie in den letzten vier Wochen. Dies resultiert in einer Bewertung als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist rückläufig, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Medicine Man liegt bei 71,43, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 50,95 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt und somit zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Bewertung der Aktienkurse erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Kommentare zu Medicine Man abgegeben, jedoch wurden in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die Schlussfolgerung der Analyse ist somit, dass die Medicine Man-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird, sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.

Medicine Man kaufen, halten oder verkaufen?

