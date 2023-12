Klare Signale bei Castellum!

Weitere Suchergebnisse zu "Castellum":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Castellum-Aktie liegt der RSI bei 24,76, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 36,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" für die Aktie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Castellum-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +24,19 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Castellum wird als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegende Themen rund um den Wert wurden als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Castellum-Aktie festgestellt. Daher erhält die Aktie sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch den Buzz ein "Neutral"-Rating.