Klare Signale bei Casey's General Stores!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Casey's General Stores 3 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen jedoch keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel, das Analysten für die Aktie festgelegt haben, beträgt 275,2 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 0,17 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 274,74 USD. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Casey's General Stores mit 22,04 niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (33,93), was auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher wird die Aktie auch aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Casey's General Stores im letzten Jahr eine Rendite von 11,19 Prozent erzielt, was jedoch 143,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -7,76 Prozent, daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 248,89 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 274,74 USD liegt, was einer Abweichung von +10,39 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 274,2 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Casey's General Stores basierend auf den Analysen als "Gut" eingestuft.