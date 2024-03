Klare Signale bei Carnival!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Carnival liegt bei 33,79 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,14 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Carnival wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Carnival in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu Carnival veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Gut" Signal.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,59 Prozent erzielt, was 46,57 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,94 Prozent, wobei Carnival aktuell 42,53 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.